مقتل شخص وإصابة 14 آخرين فى انفجار بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المسؤولين - الذين لم تسمهم - قولهم: إن الانفجار وقع فى حوالى الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) فى مدينة "لشكر كاه" عاصمة الإقليم، مشيرين إلى وجود مدنيين بين المصابين.

ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.