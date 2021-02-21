وزير الصحة البريطاني: ثلث البالغين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم /الأحد/، أنه جرى تطعيم ثلث البالغين في المملكة المتحدة ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقال هانكوك - في مقابلة تليفزيونية، حسبما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - إنه "حتى هذا الصباح، حصل واحد من كل ثلاثة بالغين على اللقاح، إنها أخبار عظيمة".

وأضاف: "واثقون من أن اللقاح يعمل بفعالية ضد كل من السلالة القديمة .. وما تعرف بسلالة (كنت)، التي هي الآن المصدر الأساسي للعدوى في هذا البلد".

وأبدى هانكوك، في الوقت نفسه، عدم ثقته في فعالية اللقاح ضد السلالات التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا والبرازيل، مؤكدا فعالية التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية في خفض انتشار تلك السلالات في المملكة المتحدة، سواء من خلال تحسين وسائل تعقب الاختلاط مع المصابين بها أو من خلال التدابير الحدودية.