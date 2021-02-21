مصر تعلن تفاصيل التطعيم بلقاح كورونا.. و"هدية قيمة" من الصين

كشف مسؤول بوزارة الصحة المصرية، عن موعد بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بعد ورود عدد من شحنات لقاحات كورونا إلى مصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن الحملة ستبدأ خلال أسبوعين.

وأضاف عبد الفتاح أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من تطعيم الفريق الطبي بمستشفيات العزل والحميات والصدر، باعتبارها خط المواجهة الأولى مع الفيروس خلال هذا الأسبوع.

وبعد ذلك، تبدأ الأسبوع المقبل تطعيم بقية أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية العادية للمواطنين، ويتجاوز عددها 360 مستشفى.

وتابع: "خلال الأسبوع الذي يليه سنبدأ حملة تطعيم المواطنين باللقاحات، طبقًا للأولويات التي تم تحديدها".

وبحسب عبدالفتاح، فإنه من المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

كميات كبيرة

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعلنت في وقت سابق، الأحد، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا ستصل مصر خلال الساعات المقبلة.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر أن تتسلم الوزارة "هديّة قيّمة" من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية "خلال الساعات القليلة".

علاوة على ذلك، فإنه من المنتظر أن تتسلم الوزارة شحنة كبيرة من لقاح شركة "أسترازينيكا"، في وقت لاحق من فبراير الجاري.

وتقدر الشحنة بنحو 8.6 مليون جرعة، ضمن عقد أبرمته القاهرة مع التحالف العالمي للقاحات والأمصال (GAVI) للحصول على 40 مليون جرعة هذا العام، وفق الوزيرة.

وسيلتان لتسجيل البيانات

وقالت وزيرة الصحة إنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل؛ لبدء تلقي الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وعاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي للتأكيد على أن الموقع يعمل بكفاءة خلال اختباره في تسجيل بيانات الأطقم الطبية الراغبة في الحصول على اللقاح.

وقال إنه بإمكان المواطنين التسجيل على هذا الموقع وانتظار إخطارهم بموعد ومكان الحصول على التطعيم، في حين يكون متاحًا أمام المواطنين الذي لن يتمكنوا من إتمام هذه العملية، بالذهاب إلى أقرب منشأة طبية وتسجيل بياناتهم، على أن تتولى المنشأة إتمام باقي الإجراءات نيابة عنه.

وعقب إتمام هذه العملية، ستصل رسالة عبر الهاتف للشخص بقبول حصوله على التطعيم متضمنة المكان والموعد المحدد.

وأوضح عبدالفتاح أنه تم تجهيز أكثر من 40 مقرا طبيا لتلقي المواطنين اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدًا كافة المصريين خاصة كبار السن منهم والمرضى بالحرص على الحصول على اللقاح.

وقال إنه كلما وصلت إلى مصر مزيد من شحنات لقاحات كورونا في التوقيتات المحددة، توسعت الوزارة أكثر في حملة تطعيم المواطنين.