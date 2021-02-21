رصد 18 إصابة جديدة من سلالة كورونا البريطانية في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم /الأحد/، رصد 18 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي بتلك السلالة في الفلبين إلى 62 حالة.

وأشارت وزارة الصحة - وفقا لما نقلته صحيفة (ذا مانيلا تايمز) - إلى أن 13 حالة من الحالات المرصودة مؤخرا هي لمواطنين فلبينيين عائدين من الخارج، الشهر الماضي، وتعافوا جميعا من إصاباتهم.