رصد 18 إصابة جديدة من سلالة كورونا البريطانية في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم /الأحد/، رصد 18 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي بتلك السلالة في الفلبين إلى 62 حالة.
وأشارت وزارة الصحة - وفقا لما نقلته صحيفة (ذا مانيلا تايمز) - إلى أن 13 حالة من الحالات المرصودة مؤخرا هي لمواطنين فلبينيين عائدين من الخارج، الشهر الماضي، وتعافوا جميعا من إصاباتهم.
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