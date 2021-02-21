عمان.. نداء وتحذير من وزارة الصحة لـ المواطنين

دعت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة لفيروس كورونا، كوفيد - 19.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، حذر الدكتور خالد بن سعيد الحارثي، رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة من أن "الإحصائيات المتوافرة لدى وزارة الصحة للمسافرين القادمين إلى السلطنة، أظهرت أن بعض الدول لديها عدد حالات أكبر مصابة بالفيروس من بقية الدول الأخرى، داعيًا إلى عدم السفر إلى خارج السلطنة في الوقت الحالي، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في خفض نسبة الإصابات في السلطنة".

وأكد الحارثي أن "جميع المسافرين القادمين للسلطنة يخضعون للفحص قبل الوصول وبعده، كما تتم متابعتهم خلال فترة العزل المؤسسي أو المنزلي"، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية لوحظ أن بعض المسافرين القادمين من خارج السلطنة لا يلتزمون بالإجراءات المنصوص عليها من قِبل قرارات اللجنة العليا، مثل الالتزام بالعزل الصحي أو المؤسسي حسب الفئة.

وشدد المسؤول العماني على أهمية الالتزام بالعزل، وبالإجراءات الصحية المتبعة لضمان عدم انتشار العدوى بين أوساط المجتمع، لافتا إلى أن الحصول على البيانات المتعلقة بالمرض متفاوتة بين الدول، وهي مشكلة تواجهها منظمة الصحة العالمية والدول أيضًا التي من خلالها يمكن معرفة الحالات في هذه الدول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة للمرض، ووجود طفرات جينية للفيروس أدّت إلى سرعة انتشاره، وهو قائم على مدى شفافية ومصداقية الدول في إرسال الأرقام والإحصائيات.

ومنذ ظهور الفيروس في السلطنة وحتى الآن، رصدت وزارة الصحة 139 ألفًا و362 إصابة، و1552 حالة وفاة و130 ألفا و653 حالة شفاء.