نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية من محاولة اغتيال

تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بطريق جنزور في العاصمة طرابلس.
وأفادت قناة "العربية" باستهداف موكب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في طرابلس، مؤكدة مقتل أحد المهاجمين.
وذكرت القناة أن سيارة مسلحة اعترضت موكب وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا.
فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى إطلاق النار على موكب باشاغا، موضحة أن قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من المهاجمين.
وأكدت التقارير عدم إصابة فتحي باشاغا خلال الهجوم على موكبه، بينما أصيب أحد حراسه بجروح طفيفة.
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