وزير خارجية البحرين يؤكد حرص بلاده على الدفع بمسيرة العمل الخليجي

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني حرص واهتمام بلاده على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أشمل، بما يعزز من تماسك مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء الزياني، في الديوان العام للوزارة اليوم، الأحد، بالدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوه الوزير البحريني بالجهود المخلصة التي يبذلها الأمين العام للمجلس لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي، تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس لمزيد من التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الخارجية البحريني بالجهود الملموسة التي تقوم بها الأمانة العامة في متابعة عقد اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتأكد من التنفيذ الشامل لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر، والمساعي التي تبذلها لتوثيق علاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم، وتعزيز دور مجلس التعاون على الساحة الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب الحجرف عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، باعتبارها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، للتنسيق بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، والاجتماعات الدورية المقبلة للجان الوزارية، ومتابعة بحث الموضوعات المتصلة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

واطلع الحجرف، وزير الخارجية البحريني، على نتائج الجولة التي قام بها مؤخرا لعدد من الدول العربية والمباحثات التي أجراها مع قادة تلك الدول وكبار المسئولين فيها، والتي تناولت تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مجلس التعاون والدول الشقيقة خدمةً للمصالح المشتركة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالتعاون الخليجي المشترك وسبل مضاعفة إنجازات ومكتسبات مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس، والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري الموقر، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي وسبل التعامل مع تداعياتها.