طريقة شحن شدات ببجي مجانا بدون فلوس لكل الخليج من موقع pubg.live

يبحث اللاعبين عن طرق شحن شدات ببجي مجانا بدون فلوس بطريقة شريعة من دون أن يأخذ اللاعب باند داخل اللعبة، يبحث كثير من اللاعبين عن أهم الطرق المجانية التي تُوفر الحصول على uc التي من خلالها يُمكن للاعبين تفعيل الإضافات الجديدة داخل اللعبة مثل الملابس الملونة والأسلحة من البنادق والسيارات والألوان وأيضًا إمكانية الاشتراك في الرويال باس الموسم الجديد .

شحن شدات ببجي مجانا بدون فلوس

يُعد موقع pubg.live من المواقع المتصدرة لشحن شدات ببجي بطريقة مجانية، وإرسالها للاعبين على حساباتهم باللعبة، حيث تعتمد فكرة الموقع علي تقديم الهدايا عبارة عن شدات أو العملة الافتراضية uc داخل اللعبة، لشحن الإضافات الرائعة داخل اللعبة بطريقة مجانية من دون دفع المال، وهذا بعد طلب اللاعب للحصول على الهدية من داخل الموقع بشكل مباشر حتى يتمكن اللاعب من الشحن لحسابه في اللعبة، عبر الأيدي الخاص بك، وشحن الرويال باس بالخطوات التالية.

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي pubg.live

قم بكتابة اليوز نيم والباس ورد في الواجهة الرئيسية للموقع ثم حدد نظام التشغيل الذي تعمل عليه اللعبة سواء الآيفون أو الأندرويد أو الويندوز.

قم بوضع علامة بجانب ENABLE

قم بالنقر على CONNENT

تظهر لك الشدات قم باختيار الشدات التي تحتاج إليها واختر ما يُناسبك منها

ثم النقر على الاستمرار وانتظر قليلًا حتى يقوم الموقع بتحميل الشدات لحسابك الخاص داخل اللعبة

ثم تظهر لك الرسالة التالية complete an offer below يمعنى أن الموقع يريد التحقق من شخصك وأنك لست إنسان آلي.

من ثم انقر على كلمة التفعيل الآن.

تفتح لك نافذة جديدة تطلب منك إكمال العرض للتحقق لمتابعة إرسال الشدات لك، بطريقة مجانية تمامًا

وبعد الانتهاء من إكمال العرض سوف يتم إرسال الشدات التي قمت باختيار عددها من الموقع لحسابك مباشرة

ثم بفتح اللعبة لتجد الشدات وصلت لحسابك .

يمكنك أيضًا شحن الشدات بعدد من الطرق الأخرى والمواقع الأخرى مثل موقع midasbuy

يمكنك من خلال الشدات شحن اشتراك الرويال باس الجديد للاستمتاع باللعب .

طريقة التسجيل في شركة أوبر للسائقين

طريقة شحن شدات لعبة ببجي