خدمة منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati office 365 وخطوات تسجيل الدخول لتحميل المناهج

منصة مدرستي التعليمية 1442، يستمر حولها البحث من قبل أعداد كبيرة من الطلاب للوصول إليها لاستكمال عملياتهم الدراسية من داخل المنزل وذلك عقب الاشارة عليها من قبل وزارة التعليم السعودية لاستكمال عمليات التعلم من داخل المنزل من خلال عرض الشروح والمواد الدراسية لطلاب جميع المراحل التعليمية بشكل مبسط نستعرض مع حضراتكم الان من خلال عرض خطوات التسجيل على الموقع لحل الواجب والتعلم عن بعُد.

منصة مدرستي التعليمية 1442

وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن شكل منصة مدرستي الجديد وذلك من خلال تحديث لينك تسجيل دخول الموقع وذلك لاستمرارية التعليم عن بعُد فى الفصل الدراسي الثاني ومواكبة التطورات التكنولوجية التي من خلالها تسعى وزارة التعليم السعودي للوصول الى مستوي تعليمي افضل وتدعيم الطالب السعودي من خلال عرض كم هائل من الفيديوهات التعليمية التي تحتوي المحتوى التعليمي الخاص بمناهج جميع المواد المقررة على الطلاب مع تسهيل امكانية التواصل ما بين الطالب والمعلم من خلال ايقونة تواصل مع معلمي، مع تفعيل وتطوير المنصة على تسجيل الحضور داخل الفصول الافتراضية التي تعقد بشكل مباشر من داخل منازل الطلاب والتي يترأسها معلم كل فصل، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات الدخول على الموقع

التسجيل على موقع مدرستي التعليمي

يكون التسجيل اون لاين على موقع مدرستي التعليمي وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مدرستي

اختيار أيقونة تسجيل دخول

إدخال اسم الطالب

إدخال كلمة السر

خطوات الدخول على منصة مدرستي التعليمية

النقر على ايقونة التعليم عن بعُد واختيار ماتريده من ايقونات سواء ايقونات مشاهدة الفيديوهات التعليمية او ايقونات رفع الواجب او ايقونات التحدث مع معلمين المملكة وذلك فى الدوام الدراسي الموجود على الموقع بدءً من السادسة صباحاً.