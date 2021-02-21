تفاصيل وموعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، من أهم المواعيد التي تترقبها المستحقين للدعم وهم المواطنين محدودي الدخل في المملكة ويتم عمل بحث ومراجعات على أوضاعهم المعيشية لمعرفة أستحقاقهم للدعم من عدمه، حتى يصل الدعم لمستحقيه ويستفاد منه المواطن التي يكون من معدومي الدخل، ويتساءل الكثيرون اليوم عن تفاصيل المساعدة والتي تصرف مرة واحدة في العام ولابد أن يمر عام بين أخر صرف والصرف الجديد، وهو ما يجعل موعد الصرف في القريب العاجل.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 هجري

أعلنت خدمة العملاء أنه لا صحة للأقاويل التي تقول أن المساعدة المقطوعة قد تم إلغائها، وطمئنت خدمة العملاء المستحقين للمساعدة أنه في القريب العاجل سيتم الانتهاء من مراجعة أسماء المستحقين، وسوف يتم الصرف بعدها مباشراً لمن يثبت أستحقاقه للمساعدة.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية. الدخول من الصفحة الرئيسية على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. تسجيل بياناتك الشخصية من رقم الهوية ورقم السجل المدني. الضغط على زر استعلام سوف تظهر تفاصيل المساعدة.

السيدات الأرامل والسيدة الأم لأطفال أيتام.

أسر السجناء ومن هم عندهم إعاقة كلية أو إعاقة جزئية.

الأسر الأشد فقراً ومن هم دون خط الفقر.

الأسر التي فقدت عائلها الوحيد وأصبحت بلا عائل.

يجب أن يكون المتقدم أكبر من 35 عام وأن يكون سعودي الجنسية. يجب أن لا يكون المستحق للمساعدة المقطوعة عنده سجل تجاري أو له أي نشاط تجاري. يجب أن يكون المستفيد لا يحصل على معاش الضمان الاجتماعي ويجب أن يكون من أصحاب الدخول البسيطة. يجب أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة مقيم بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

تحويل الدعم مباشراً للحسابات البنكية للمستفيد وتجنب مشاكل البطاقات.

تسهيل إجراءات التواصل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمستفيد.

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيد من الخدمة.

تطوير أداء وأليات الدعم المقدمة تيسيراً على المستحقين.

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