موعد صرف دفعة ال40 من حساب المواطن

موعد صرف الدفعة رقم 40 من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، ويعد برنامج حساب مواطن هو أحد المبادرات التي قامت بها المملكة السعودية في اطار برنامج رؤية 2030 والذي يعمل على رفع مستوى المعيشة الخاص بالفئات محدودي ومتوسطي الدخل بالمملكة والتي تتم وفقا لشروط قد وضعها وحددها الحساب من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به.

موعد الدفعة ال40 من حساب مواطن

يبدأ الأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن بالبحث عن موعد استحقاق صرف الدفعة ال 40 من البرنامج والذي أعلن عنها الحساب من خلال منصته الرسمية تويتر أنه من المقرر ان يتم ضخ المبالغ في حسابات الأشخاص المستفيدين ابتداء من يوم العاشر من شهر مارس المقبل للعام الجاري 2021، هذا ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف كافة الدفعات المخصصة في يوم العاشر من كل شهر ميلادي فيما عدا إذا وافق هذا اليوم احد الاجازات الرسمية بالمملكة يوم الجمعة او السبت حيث يتم ترحيل قيمة الدفعات اما ليوم سابق أو لاحق يوم الاجازة.

شروط أهلية حساب المواطن

أما عن الشروط الخاصة باهلية حساب المواطن والتي تم تحديدها على الحساب الرسمي للحساب عبر الانترنت هي؛ أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية من أب وأم، كما يشمل حاملي بطاقات التنقل، وأبناء الزوجة الأجنبية او الزوج الأجنبي، وإلا يكون الشخص المستفيد اقام خارج المملكة أكثر من 3 أشهر في خلال العام الأخير له بالمملكة، وإلا يكون مقيما بأحد دور الرعاية او الايواء أو السجون.

أما بخصوص طريقة التحقق من موعد الدفعات الخاصة بحساب المواطن والتي تتم من خلال تسجيل دخول المستفيد على حسابه الخاص على حساب المواطن الالكتروني والذي يتم التحقق منه في اليوم ال10 من كل شهر ميلادي.