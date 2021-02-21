مميزات البطاقة السوداء لبنك الراجحي ، والتي يقوم البنك بتقديمها ضمن العديد من الخدمات التي يوفرها لعملائه، ويعد بنك الراجحي احد اكبر البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، والذي يتيح لكافة العملاء التابعين له عدد من الخدمات البنكية الالكترونية والتي من أهمها خدمات البطاقة السوداء أو البلاتينية، ونستعرض لكم اهم ما يتحصل عليه حاملي تلك البطاقة.

مميزات البطاقة البلاتينية من بنك الراجحي

تتمتع البطاقة السوداء او كما يطلق عليها اسم البطاقة البلاتينية المقدمة من قبل بنك الراجحي بعدد من المميزات منها؛ بداية تتميز بطاقة الراجحي البلاتينية بمرونة في سداد مبالغ الأقساط الشهرية حيث تتيح سداد مبالغ الأقساط إلى ما يصل بنسبة 5% من إجمالي المبلغ، كذلك يمكن العميل من القيام بسحب ما يقرب من 30% من إجمالي المبلغ النقدي بالبطاقة، تتيح الدخول لعدد من صالات الانتظار المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بشكل مجاني

كما تقدم الخدمة لاسرة العميل بمشاركته في عمليات الائتمان الخاصة به، تتيح للعميل الدخول في برامج المكافآت الخاصة بالبنك، والتي تتم من خلال عمليات تجميع النقاط حيث يتحصل العمل على نقطة واحدة في عمليات الشراء المحلي ونقطتين من عمليات الشراء الدولي، وذلك بخلاف الحصول على خصومات هائلة من مختلف المتاجر التجارية.

شروط الحصول على بطاقة الراجحي السوداء

أما عن الشروط الخاصة والتي يجب توافرها في العميل لكي يتحصل على البطاقة البلاتينية المقدمة من بنك الراجحي هي؛ أن يمتلك الشخص حسابا خاصا به ببنك الراجحي، تقديم صورة ضوئية من بطاقة الهوية الخاصة بالعميل سارية بالاخص للأشخاص المقيمين بالمملكة، إرفاق مستند خطاب التعريف مختوم من جهة العمل التابع لها العميل، القيام بملأ النموذج الخاص المقدم من البنك لطلب الحصول على البطاقة البلاتينية السوداء.