شروط تسجيل موظف العمل المرن في برنامج التأمينات الإجبارية، نتعرف سويا على كل ما يتعلق بتسجيل الموظفين في برنامج التأمين الإجباري المقدم من وزارة الموارد البشرية والاجتماعية والذي يطلق عليه برنامج العمل المرن، والذي أعلنت عنه الوزارة انه سيتم تطبيقه على كافة العاملين بشكل إجباري، حيث يضمن للموظفين الحصول على مبالغ المعاشات بشكل دائم في حالات التعاقد او الإصابة بالعجز غير الناجم عن العمل، أو في حالات الوفاة.

شروط التسجيل في برنامج العمل المرن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح الشروط الخاصة بتسجيل العاملين في نظام العمل المرن وذلك وهي؛

يتم البدء باحتساب حصول الموظف على التأمينات وذلك إذا تم تسجيل 168 ساعة من العمل المرن على الأقل في منشأة واحدة كما يمكن تجميع عدد الساعات من خلال ممارسته للعمل في عدد من المنشآت أيضا بحيث لا تقل عدد ساعات العمل في كل منشأة على حدي 60 ساعة

ويرجي القول أن المستفيد الأول والأخير من برنامج العمل المرن هو الموظف وذلك لكونه يحصل فيما بعد على كافة المنافع التامينية والمحافظة على كافة حقوق الموظف، اما عن طريقة التسجيل في البرنامج والتي تتم من خلال بوابة العمل المرن الالكترونية والتي تتبع كما ذكرنا وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

الضوابط الخاصة بعقود العمل المرن

وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالرد على تساؤل المواطنين حول الضوابط الخاصة بعقود العمل المرن هي؛

قيام الموظف بكتابة العقد المرن والتوقيع عليه من كافة الجهات المعنية، القيام بتضمين عدد الساعات التي أداها الموظف والتأكيد على كتابتها في العقد مع الأخذ في الاعتبار ألا تقل تلك الساعات عن نصف ساعات العمل المعتادة يوميا، متاح القيام بتجديد العقد وتحديد المدة الخاصة به، إلزام كافة الجهات بالعمل وتطبيق بنود العقد، أما في حالة فسخ العقد يعطي الحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.