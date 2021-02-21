أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محسن الحارثي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محسن الحارثيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / محسن حسان الحارثي ، وكيل محافظة المحويت ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالكفاح والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ صادق محسن حسان الحارثي، وإخوانه، وكافة آل الحارثي بمحافظة إب، عبّرالأمين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

