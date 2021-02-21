تركيا تلاحق أتباعها السوريين على الحدود وتضبط 16 منهم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام رسمية فى تركيا، أن اثنين من المنتمين لتنظيم داعش كانوا بين الموقوفين، إضافة إلى اثنين آخرين ينتميان لـ "هيئة تحرير الشام"، التى تعد واحدة من أهم أذرع الجيش التركى فى القتال ضد الأكراد والحكومة السورية فى الشمال السورى.
ووفقًا لبيان وزارة الدفاع التركية، فإن "عملية ضبط المتسللين جرت من قبل حرس الحدود فى قضائى ريحانلى ونارليجه التابعين لولاية هطاى جنوبى البلاد".
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