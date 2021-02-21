ماكرون لـ تبون: مصممون على الاعتراف بالحقائق حول احتلال فرنسا للجزائر

جدة - نرمين السيد - قال بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزية"، اليوم الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، تصميمه على الاعتراف بالحقائق فيما يتعلق باحتلال فرنسا للجزائر.





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