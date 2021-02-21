طهران: مباحثات مثمرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة

جدة - نرمين السيد - عقدت إيران، اليوم الأحد، مباحثات مثمرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، والذى يزور طهران قبل يومين من بدء تنفيذ قرار برلمانى لتقليص عمل مفتشى الوكالة، حال عدم رفع العقوبات الأمريكية.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، نشر السفير الإيرانى لدى المنظمة الدولية للطاقة، كاظم غريب آبادى، صورتين من اجتماع عقده جروسى، اليوم الأحد، مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحى. وعلق غريب آبادى على الصورتين قائلاً: "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء".

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