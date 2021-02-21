اللجنة العسكرية الليبية: سرت مستعدة لاستقبال جميع النواب وتوحيد البرلمان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "العربية"، قالت اللجنة العسكرية الليبية، إنها تلقت طلبًا من مجلس النواب لعقد جلسته فى سرت، مؤكدة أنها عملت على تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة البرلمان فى سرت.

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