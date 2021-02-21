السعودية: 4 وفيات و315 إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت المملكة فى بيانها الصحفى، اليوم، تسجيل 315 إصابة جديدة بالفيروس فى السعودية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 375 ألف إصابة مؤكدة. فى حين سجلت المملكة 349 حالة شفاء جديدة، ليصل الإجمالى إلى 366 ألفًا و94 حالة تعاف.

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