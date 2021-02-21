البرلمان يقر بالأغلبية أصعب موازنة في تاريخ الأردن

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن المجلس وافق على توصيات اللجان المالية، مشيرةً إلى أن مشروعي القانونيين سيذهبان لمجلس الاعيان للموافقة عليهما واقرارهما وترشيحهم بالارادة الملكية ونشرهما بالجريدة الرسمية حتى يتسنى العمل بهما.
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن الأردن في مرحلة حرجة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال كلمة له بالمجلس إن "موازنة عام 2021 هي الأصعب بتاريخ البلاد، وأن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستلقى من الحكومة كل الدعم والمساندة، ونستهدف المضي قدما بالإصلاح الإداري، والمطلوب ثورة في المجال الاستثماري".
وعبر الخصاونة عن شكره لمجلس النواب واللجنة المالية على مراجعتهم لمشروعي قانوني الموازنة العامة.
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