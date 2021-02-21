الأردن.. القضاء يحكم بسجن شخص ادعى النبوة

قضت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بحبس شخص لمدة عام بعد ادعائه النبوة.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن محكمة صلح جزاء عمان، قضت مؤخرا بحبس المتهم مدة عام بعد أن زعم أنه "المهدي المنتظر" وأنه "نبي الله"، أثناء وجوده في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التابعة للحكومة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة قابل للاستئناف، مشيرةً إلى أنه ثبت للمحكمة "وأثناء وجود المشتكى عليه في دائرة ضريبة الدخل، الكائنة في جبل عمان، قام بالتحدث عن نفسه أنه المهدي المنتظر وأنه رسول مرسل من الله".

وجاء في قرار المحكمة أنه بناء على ذلك تم "ضبط المشتكى عليه وجرى اصطحابه إلى مفرزة الأمن الوقائي وسط البلد وأثناء التحقيق معه ادعى أنه نبي الله تعالى المرسل".

وأدانت المحكمة المتهم بخمس تهم هي "إطالة اللسان على أرباب الشرائع، وإطالة اللسان على الملك، وإثارة النعرات الطائفية، وإهانة الشعور الديني، إضافة إلى جرم التصرف في محل عمومي يحدث إخلالا بالطمأنينة".