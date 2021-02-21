أقوى جيوش العالم في 2021 .. مصر الأولى عربيا

كشف تقرير حديث لموقع "جلوبال فاير باور" المختص بتصنيف دول العالم حسب قدرتها العسكرية، عن تفوق الجيش المصري واحتلاله المرتبة الأولى عربيا، والمركز 13 بين أقوى جيوش العالم في عام 2021.

ووضع تصنيف الموقع لعام 2021 الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، بينما جاءت روسيا في المركز الثاني تليها الصين ثم الهند ثم اليابان.

واعتمد "جلوبال فاير باور" في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بينها القدرة العسكرية والمادية، فضلا عن العوامل اللوجستية والجغرافية.

وحلت مصر في المرتبة 13 عالميا، والأولى عربيا من حيث قوة الجيش، بينما اعتبرت السعودية ثاني أقوى دولة عربية عسكريا ورقم 17 عالميا.

فيما جاءت إسرائيل في المرتبة 20 عالميا، وحلت الجزائر في المرتبة 27 عالميا، ، وثالث أقوى الدول العربية.

واحتل الجيش الإماراتي المركز الرابع بين الجيوش العربية، بينما حصل على رقم 36 عالميا.

بينما احتلت الكويت المرتبة التاسعة عربيا، والـ71 عالميا، ثم جاءت عمان في المرتبة العاشرة عربيا، والـ72 عالميا، وتبعتها تونس في المرتبة الـ 11 عربيا، والـ73 عالميا، وظهرت الأردن في المرتبة 12 عربيا، والـ 74 عالميا.

وحصلت لبنان على المركز 17 عربيا، و116 عالميا، بينما حلت موريتانيا في آخر التصنيف بحصولها على المرتبة 18 عربيا، و126 عالميا.