أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات داخلية بن عناصر مليشيات "السلطان مراد" التركية في شمال محافظة حلب السورية.
ونقل المرصد عن مصادر قولها إن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد العناصر التابعة للمليشيات بجراح خطيرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات".
وأول أمس، أشار المرصد إلى وقوع انفجار قوي داخل معسكر تل الهوي التابع لمليشيات "السلطان مراد" بريف بلدة الراعي شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. اشتباكات داخلية بين مليشيات تركية في حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.