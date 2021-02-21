سوريا.. اشتباكات داخلية بين مليشيات تركية في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات داخلية بن عناصر مليشيات "السلطان مراد" التركية في شمال محافظة حلب السورية.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد العناصر التابعة للمليشيات بجراح خطيرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات".

وأول أمس، أشار المرصد إلى وقوع انفجار قوي داخل معسكر تل الهوي التابع لمليشيات "السلطان مراد" بريف بلدة الراعي شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.