الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر تعافيا من «كورونا» خلال 24 ساعة بالسعودية

ووفقا لصحيفة عاجل فقد سجلت ضرما أيضًا 9 حالات تعاف، ثم الجبيل 8 حالات، تلتها كل من «مكة المكرمة والظهران وبقيق» بـ7 حالات، ثم «رفائع الجمش والعقيق» 6 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.
وجاءت في المرتبة التالية، كل من «حائل والمدينة المنورة والخبر ووادي الدواسر» بـ5 حالات، ثم كل من «تبوك والدلم والزلفى والمبرز» بواقع 4 حالات لكل منها، تلتها «بريدة والمجمعة والخرمة والبجادية ويدمة» بـ3 حالات تعاف لكل منهما، ثم كل من «الرويضة وسكاكا وعرعر والطائف وخميس مشيط وعفيف والدوادمي وعنيزة ومليجة والغاط وثادق وجوطة بني تميم والقفنذة وليلى وشقراء والنعيرية» بواقع حالتي تعافٍ في كل منها.
وأخيرًا سجلت كل من «الأسياج وخليص والذيبية والباحة وجازان ونجران والقريات والمخواة والأرطاوية وصفوى ومهد الذهب والمويه وحريملاء وشرورة وصبيا وبيش والنماص وبلجرشي وأملج ودومة الجندل والسليل والقويعية والمزاحمية ورماح وتمير وقرية العليا وثيلان» بواقع حالة تعاف واحدة في كل منها.
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