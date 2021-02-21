وصلت حوالي 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وذكر القيادي الفلسطيني محمد دحلان، أن اللقاحات ستخصص "للطواقم الطبية"، مؤكدا في منشور سابق له على فيسبوك أن "دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة".
كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اتهمت إسرائيل في وقت سابق بمنع إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول 20 ألف جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الإمارات لقطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.