قالت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستشمل النازحين واللاجئين في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزيرة الهجرة العراقية، ايفان جابروا قولها إن "عملية التطعيم باللقاح سوف تشمل النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات".
وأشار بيان الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يصل اللقاح إلى البلاد نهاية الشهر الحالي.
وأوضح البيان أن التطعيم باللقاح سوف يشمل 500 ألف شخص تقريبا، من المقيمين في مخيمات النزوح.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تصل باقي الدفعات الأخرى من اللقاح خلال الفترة المقبلة حتى تشمل عملية التطعيم عدد أكبر.
وفي الإطار ذاته، وجهت الوزيرة الشكر والتقدير لوزارة الصحة والأطقم الطبية لأنهم وضعوا النازحين وسلامتهم ضمن أهم اهتماماتهم، مؤكدة أنهم لم يقصروا يوما في تقديم الرعاية الصحية لفئات عناية الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. الحكومة توضح موقف اللاجئين من عمليات التطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.