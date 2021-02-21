الكويت.. تأجيل موعد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الصحة في الكويت قررت إلغاء مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا للأشخاص الذين أصيبوا بالڤيروس بعد الجرعة الأولى على أن يتلقوا الجرعة الثانية بعد 3 شهور.

نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "وزارة الصحة برمجت نظامها الآلي لإرسال رسائل لمتلقي الجرعة الأولى المصابين بڤيروس كورونا بعد 3 شهور لتلقي الجرعة الثانية".

وصباح اليوم، نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر حكومية قولها إن الدفعة الخامسة من لقاح "فايزر - بيونتيك" المضاد لمرض "كوفيد 19" ستصل إلى البلاد عصر اليوم، الأحد، مشيرة إلى أنه بوصول هذه الشحنة تكون الكويت قد تسلمت 6 دفعات من اللقاحات الواقية من فيروس "كورونا"، 5 منها من شركة "فايزر - بيونتيك"، وشحنة واحدة من شركة "أسترازينيكا - أكسفورد" بواقع 200 ألف جرعة.

وأضافت المصادر أن "إجمالي الجرعات التي وصلت الكويت من اللقاحات بنحو 750 ألف جرعة، موزعة على 200 ألف من لقاح استرازينيكا، و550 ألفا من لقاح "فايزر"، بواقع 150 ألفا في الشحنة الأولى و100 ألف في كل دفعة من الدفعات التالية، بما فيها الجرعة الخامسة التي ستصل للبلاد اليوم.

وأكدت المصادر أن الكويت على موعد مع توريد شحنة ثانية من لقاح "استرازينيكا"، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل بواقع 400 ألف جرعة.