تعيين الزميل عصام العمري مقدما لبرنامج " صوت المواطن " على أذاعة جي بي سي راديو

دوت الخليج : - قررت ادارة قنوات البث الاردنية تعيين الزميل عصام العمري مقدما لبرنامج " صوت المواطن " الذي يبث على اذاعة جي بي سي راديو . وكان الدكتور فطين البداد رئيس مجلس الادارة قرر وقف البرنامج الذي كان يقدمه الزميل محمود الحويان بسبب حالة الجدل الأخيرة . وسيباشر الزميل العمري تقديم البرنامج اعتبارا من الاحد لقادم .

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