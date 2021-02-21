الكشف عن أسباب تأخر صيانة خزان صافر
أكد رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، إبراهيم السراجي، أن اللجنةَ تقوم بمهامها على أكمل وجه، وبتعاون كامل من الجهات ذات العلاقة.
ونفى رئيس اللجنة ما ورد على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في إحاطته لمجلس الأمن حول وجود إخطار للأمم المتحدة بإيقاف الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.
وأوضح أن كل تأجيلٍ لموعد وصول الخبراء الأمميين يتم بشكل أُحادي من قبل الأمم المتحدة لأسباب تخصها هي ولا علاقةَ لحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بتلك الأسباب.
وأشار إلى أنه وبعد توقيع الاتفاق حدّدت الأمم المتحدة 15 فبراير الجاري، موعداً لبدء المهمة، ثم أبلغت لاحقاً بتأجيل الموعد إلى 1 مارس المقبل، وأرجعت ذلك إلى وجود تأخير في تسليم المواد التي اشترتها من قبل الشركات التي تعاقدت معها.
كما أكد رئيس اللجنة، أن هناك إطار عمل تم إنجازه والاتفاق عليه.. وقال "نحترم هذا الاتفاق ونأمل أن يكون أيضاً محل احترام من قبل الأمم المتحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الكشف عن أسباب تأخر صيانة خزان صافر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.