"سباق القدرة" في البحرين.. فارسات على قمة بطولة الملك

شهدت البحرين منافسة مثيرة بين المشاركين في السباق الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية لمسافة 160 كم، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وكذا الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

وقام ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتتويج فارسة فريق فيكتوريوس منال فخراوي بالفوز، بعد السباق الذي استمر لمدة أربعة أيام، في قرية البحرين الدولية.

وسيطر فريق فيكتوريوس على المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي لمسافة 160 كم، حيث جاءت الفارسة منال فخراوي في مقدة الثلاثي الفائز، بعد أن اجتازت السباق بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و30 ثانية)، ثم تلتها الفارسة سيسليا جارسيا، في المركز الثاني، واجتازت السباق بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و32 ثانية) وأخيرا الفارس جعفر ميرزا في المركز الثالث بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و33 ثانية).

كما توج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الفائزين الثلاثة في بطولة كأس الملك لمسافة 120 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، حيث فاز بالمركز الأول الفارس أحمد صالح النعيمي من فريق الرعود، والمركز الثاني الفارس سلطان عبد العزيز الرميحي من فريق الزعيم، والمركز الثالث الفارس حمد هلال الخاطري من فريق الفرسان.

وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن بطولة كأس جلالة الملك للقدرة تعتبر "العلامة المضيئة" في عالم رياضة القدرة البحرينية، مضيفاً أنها الأبرز من بين العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي خصوصاً أن البطولة تحظى برعاية من لدن ملك البحرين.

تطوير مستمر

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على مواصلة الجهود باتجاه تطوير رياضة القدرة والوصول بها إلى أعلى المستويات".

وتابع الشيخ ناصر في تصريحه لـ"دوت الخليج" أن ما شهدته البطولة على مدار أربعة أيام من التنافس المثير يبرز دلالة على مدى "التطور الكبير في أداء الفرسان الذين نافسوا على تحقيق المراكز الأولى"، لافتا إلى "أن المشاركة الواسعة تعتبر انعكاس على ما تشهده رياضة الفروسية والقدرة في مملكة البحرين من تطور وازدهار والذي تحقق نتيجة للرعاية الكريمة التي يوليها ملك البحرين لهذه الرياضة".

وثمّن الشيخ ناصر نجاحات الفرسان الثلاثة الذين احتلوا المراكز الأولى في مهرجان جلالة الملك للقدرة لمسافة 160 كم، وكذا فئة الناشئين لمسافة 120 كم، مؤكداً أن "تسجيل الفرسان أسمائهم في لائحة الشرف مصدر فخر واعتزاز للجميع".