العراق.. ضبط إرهابى بعملية أمنية فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، فى تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية: "وردت معلومات استخبارية دقيقة بتواجد أحد الإرهابين متخفيًا يعمل فى أحد المعامل لصناعة الأسمنت فى الكرمة، وعلى الفور خرجت قوة من فرقة استخبارات 2 وفرقة استخبارات 40 وبتعاون مع استخبارات مكافحة الإرهاب الفلوجة وبإشراف مباشر من شعبة استخبارات 1".

وأضاف أنه بعد البحث، تم إلقاء القبض على المتهم وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه إلى الجهة المختصة.