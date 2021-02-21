العراق.. ضبط إرهابى بعملية أمنية فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، فى تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية: "وردت معلومات استخبارية دقيقة بتواجد أحد الإرهابين متخفيًا يعمل فى أحد المعامل لصناعة الأسمنت فى الكرمة، وعلى الفور خرجت قوة من فرقة استخبارات 2 وفرقة استخبارات 40 وبتعاون مع استخبارات مكافحة الإرهاب الفلوجة وبإشراف مباشر من شعبة استخبارات 1".
وأضاف أنه بعد البحث، تم إلقاء القبض على المتهم وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه إلى الجهة المختصة.
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