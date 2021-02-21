وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز ضحايا الحربين العالميتين وحرب فيتنام

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن وفيات كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، تقترب من نصف مليون حالة، بعد عام من تسجيل أول حالة، مشيرة إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم شهدت مثل هذا العدد.





وأوضحت الصحيفة أن إجمالى الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بسب الجائحة، تجاوز عدد هؤلاء الذين قضوا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنام مجتمعين.

ورأت الصحيفة أن هذا الرقم الفارق يأتى فى لحظة أمل، مع انخفاض حاد فى أعداد الإصابات وتباطؤ معدل الوفيات وتوزيع اللقاحات بشكل ثابت، إلا أن أحد الأمور التى تبعث على القلق هو ظهور سلالات جديدة، وربما يستغرق الأمر أشهر قبل احتواء الوباء.

وقالت نيويورك تايمز، إن كل حالة وفاة تركت أعداد غير معروفة من المشيعين، وفقد هائل عبر المدن والبلدات المختلفة، وخلفت كل وفاة فراغا فى المجتمعات المختلفة فى أمريكا، ووجد الأحياء أنفسهم بين أماكن شاغرة شغلها من قبل أزواجهم أو آبائهم أو جيرانهم أو أصدقائهم بعد 500 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل الفيروس كل جوانب أمريكا، ومدن ومناطق قروية. وفى مدينة نيويورك، توفى أكثر من 28 ألف شخص من الفيروس، بما يعادل واحدا بين كل 295 شخص، وفى لوس أنجلس، مات 20 ألف شخص، بما يعادل واحدا من كل 500 أمريكى هناك.