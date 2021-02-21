مقتل 7 فى تحطم طائرة عسكرية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - قالت متحدثة باسم سلطة مطار أبوجا فى نيجيريا، إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، تحطمت أثناء اقترابها من مدرج المطار، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها.





وقال وزير الطيران النيجيرى، هادى سيريكا، إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا، اليوم الأحد، نتيجة لعطل أصاب محركها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف سيريكا على تويتر: "تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل فى المحرك، بينما كانت فى طريقها إلى مدينة مينا". من جهته، قال سلاح الجو النيجيرى فى بيان إن تحطم طائرة تابعة له قرب مطار أبوجا أسفر عن مقتل سبعة أفراد اليوم الأحد. ومينا مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات بشمال غربى أبوجا.

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