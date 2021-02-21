الإمارات توقع عقود دفاعية جديدة بقيمة 1.36 مليار دولار

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، إبرام عقود دفاعية جديدة بقيمة 1.36 مليار دولار، خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و "نافدكس" 2021 والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم المعرض، محمد الحساني، إن قوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا دفاعية بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية خلال المعرض. وجرى توقيع غالبية العقود مع شركات محلية.
وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة.
ويشارك في الدورة الحالية للمعرضين ما يزيد على 900 شركة عارضة، من 59 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 35 جناحًا وطنيًا.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة للمعرضين إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم.
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