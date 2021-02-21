إسرائيل.. وزارة الصحة تكشف نسبة فعالية لقاحات كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس السبت، إن لقاح فيروس كورونا فعال بنسبة 95.8% في منع الإصابة بالفيروس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دراسة أجرتها الوزارة قولها إن فعالية اللقاح بلغت نسبة 95.8% بين متلقي كلا الجرعتين، كما أشارت إلى أنه فعال أيضا بنسبة 98% في منع الإصابات التي تسبب الحمى أو متاعب التنفس، وكذلك فعال بنسبة 98.9% في منع نقل المصابين الى المستشفى والوفاة.
وقامت هذه النتائج على بيانات تم جمعها على مستوى البلاد حتى 13 فبراير من الإسرائيليين، الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ جمع البيانات.
وجاء في موقع الوزارة على الإنترنت أن 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بحلول 30 يناير وبالتالي صاروا مؤهلين لضمهم للإحصاء.
وأيضا أظهرت تقارير سابقة من مقدمي الرعاية الصحية الأفراد نتائج إيجابية مما دفع إسرائيل إلى رفع القيود على الاقتصاد بعد أسابيع من العزل العام، وتقرر السماح للمدارس والكثير من المتاجر بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأحد.
وبدأت وزارة الصحة كذلك في استخدام تطبيق "مرور أخضر" متصل بالملفات الطبية الشخصية يتيح لمن تلقوا التطعيم الكامل أو اعتبروا محصنين بعد شفائهم إظهاره للإقامة في الفنادق أو حضور المناسبات الثقافية أو الرياضية.
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