أجرى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، جولة تفقدية لعدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
كما اطلع محمد بن زايد خلال الجولة التفقدية على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها، وذلك وفقا لماذا ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وقال بن زايد إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها في استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.
وأضاف أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد: "آيدكس" يتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.