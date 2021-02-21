محمد بن زايد: "آيدكس" يتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم

أجرى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، جولة تفقدية لعدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

كما اطلع محمد بن زايد خلال الجولة التفقدية على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها، وذلك وفقا لماذا ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.

وقال بن زايد إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها في استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول .