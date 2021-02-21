مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يعتقد أن الدبلوماسية أفضل وسيلة لاحتواء إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن، يعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لاحتواء إيران.
وأضاف سوليفان خلال تصريحات صحيفة: "بايدن مستعد للحديث مع الإيرانيين بشأن العودة لتقييد برنامجهم النووي".
وأكد المسئول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتواصل مع الإيرانيين بشأن ملف احتجاز أمريكيين في إيران.
وتابع: "حريصون على الإفراج عن المعتقلين الأميركيين في إيران، ولن نقبل استمرار إيران باحتجاز رهائن أمريكيين بطريقة غير عادلة".
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