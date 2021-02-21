بيان عاجل من داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، بيانا أكدت خلاله تعرض الوزير فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر إقامته بجنزور.

وذكر بيان لداخلية الوفاق موقع من باشاغا، أن "ما حصل في جنزور كان محاولة اغتيال قتل فيها مهاجم وضُبط اثنان وأُصيب حارس وأنا لم أُصب بأذى وسنواصل ملاحقة المجرمين".

وعن التفاصيل، أكدت الوزارة أن فتحي باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة.

وقامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية باشاغا بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها.

وكشف البيان عن مقتل أحد المهاجمين واعتقال 2 آخرين وإصابة بعض عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا.

كما أكدت الوزارة في بيانها، سلامة الوزير فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي.