الجزائر.. الرئيس تبون يوقع مرسوما بحل البرلمان رسميا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع منذ قليل مرسومًا رئاسيًا بحل المجلس التشريعي للبرلمان اعتبارًا من اليوم.

ويوم الجمعة الماضي، قال "تبون"، خلال كلمة متلفزة، إنه قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".

كما قرر تبون "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل قطاعات، فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".

وأعلن الرئيس الجزائري التوقيع على "عفو رئاسي يشمل ثلاثين مدانا من النشطاء، حيث سيلتحقون بأسرهم ابتداءً من هذه الليلة".

وفي حديثه عن الشأن الخارجي، أعرب تبون عن سعادته بالاتفاق "بين الأشقاء الليبيين في جنيف"، مؤكدا أن بلاده دعمت دائما "حلا ليبيا-ليبيا".