ليبيا.. أول تعليق من أمريكا على محاولة اغتيال باشاغا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.
وقال نورلاند في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "نؤكد لباشاغا دعم واشنطن لجهود مواجهة المليشيات المارقة".
وفي وقت سابق، أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ومصدر مقرب من وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.
وقال المصدر المقرب من باشاغا، إن المهاجمين "أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير في غرب طرابلس بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة".
ونقلت وسائل إعلام ليبية قول مستشار وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن "فتحي باشاغا بخير، ولم يتعرض لأي إصابات خلال الهجوم الذي تعرض له موكبه".
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