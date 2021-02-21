رويترز: أنباء عن اختراق أمني كبير لتطبيق clubhouse العالمي

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في خبر عاجل منذ قليل، بأنه توجد أنباء عن اختراق أمني كبير لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse العالمي.
وقالت الوكالة، "تطبيق كلوب هاوس يراجع بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين".
وفي الشهر الماضي، شهد التطبيق إقبالًا كبيرًا من المستخدمين على الرغم من أنه موجود منذ شهر مارس 2020.
ويتطلب الاشتراك في هذا التطبيق دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا، إضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام iOS فقط.
وبالرغم من كل ذلك، فإن عدد المستخدمين يزداد بسرعة، وزاد عدد الدعوات إلى درجة أن بعضها تُباع على موقع Ebay بأسعار خيالية.
وقالت تقارير إن الإقبال الكبير على التطبيق، جاء نتيجة إعلان إيلون ماسك مؤسس شركتي SpaceX وتيسلا عن استضافته لمحادثة صوتية مع Vladimir Tenev الرئيس التنفيذي لتطبيق روبن هود Robinhood.
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