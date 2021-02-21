خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

فجّر الدكتور أحمد المفتي العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة مفاجأة حول الأرض التي أنشئ عليها سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنها ملك للسودان.
وقال المفتي خلال مقابلة مع برنامج "البعد الآخر" المذاع على فضائية "العربية" إن السودان منح إثيوبيا الأرض التي أقيم عليها سد النهضة عام 1902، ولكن بشرط عدم إقدام أديس أبابا على بناء أي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.
وأشار الخبير السوداني إلى أن بلاده قد تطالب باستعادة هذه الأرض، خاصة أن السودان وإثيوبيا، اشترطا ذلك بعدم إقامة أي منشأة مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.
وطالب المفتي مجلس الأمن الدولي بالتدخل لإثناء إثيوبيا عن بدء الملء الثاني لسد النهضة المقرر في يوليو المقبل، محذرا من أن الوضع قد ينفجر بشكل خارج عن السيطرة.
وأوضح عضو الوفد السوداني السابق لمفاوضات سد النهضة، أن أكثر من 20 مليون سوداني مهددون بخطر كبير بسبب السد، مشددا على أن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف حاليا.
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