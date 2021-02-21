انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البنك المركزي السعودي ساما في بيان له عبر صفحته الرسمية، “توتير” أنه سيتم إطلاق نظام المدفوعات الفورية وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتغيل النظام مع عدد من البنوك السعودية وفور إطلاقه سيتمكن نظام المؤسسات المالية، والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة، بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطول أيام الأسبوع .

وأكد البيان أن نظام المدفوعات السعودية هي من أطلقت نظام المدفوعات الفورية بعد نجاح إطلاق المرحلة التجريبية، حيث تجاوزت العمليات المنفذة خلالها أكثر من 70 ألف عملية بإشراف مباشر من البنك المركزي.

تدعيم المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية

تسهم المنظومة في رفع كفاءة النظام المالي وذلك من خلال زيادة نشاط المعاملات المالية التي تتم بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات وفروعها الصغيرة

ويتيح للعملاء إمكانية التحولات المالية والمجدولة بين مختلف البنوك المحلية داخل المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات العمل .

زيادة نسبة المدفوعات الرقمية 15% وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال من تكاليف التعاملات النقدية .

معالجة اكثر من مليار عملية دفع خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل .أي خفض التكلفة التشغيلية .

المساهمة في زيادة الشفافية للمدفوعات بين الشركات والأفراد.

الارتقاء بخدمات المنتفعين .

توفير أفكار جديدة في الخدمات المصرفية .

أهداف نظام المدفوعات الفورية السعودية

يهدف النظام إلى تحقيق الأفضل للمتعاملين كافة ولأصحاب المصلحة، كما يحقق استراتيجية مسايرته للتطوير العالمي على مستوى المبادلات المالية والاقتصادية وهذا يحقق رؤية المملكة 2030 في عدم الاعتماد فقط على البترول.

وفي السياق نفسه أشاد عبد الله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية عبر توتير قائلًا أنه من المتوقع أن يكون هناك فئتين للرسوم بتحديد مبلغ معين للتحويل، موضحا أنه إذا قل التحويل عن المبلغ المحدد تكون الرسوم نصف ريال أما أذا زاد يكون الرسوم ريال.

وأضاف نظام المدفوعات الفورية الذي سيطلق يوم الأحد لا يتميز فقط بالتحول الفوري بين البنوك المحلية مطلقا شعار تحت مسمى #تحويلك_بتوقيتك.