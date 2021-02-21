"دعماً للمرأة".. فنانة مصرية شهيرة تعود للدراما بعد غياب

تعود النجمة المصرية إلهام شاهين، إلى الدراما من جديد، بعد غياب استمر لأكثر من 4 سنوات، منذ آخر ظهور لها على الشاشة الصغيرة في الجزء السادس من ليالي الحلمية (2016)، وذلك عبر مشاركتها بمسلسل "حكايتها"، والذي تُقدم فيه قصة "حتة مُنى".

والمسلسل تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويشارك فيه أيضا إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق ونهال عنبر وإيناس كامل وحنان سليمان ومؤمن نور ولبنى ونس.

وفي حديثها مع موقع "دوت الخليج"، قالت شاهين، إن عودتها إلى الدراما جاءت عبر مسلسل يُبرز قضايا المرأة في المجتمع المصري.

وأشارت إلى أنها تُقدم شخصية امرأة تدعى حياة في قصة "حتة مني" ضمن أحداث المسلسل، وهي القصة التي تدعم المرأة المصرية، وتبرز المشاكل التي تواجهها في المجتمع، لا سيما من هن فوق سن الأربعين من جميع الطبقات المختلفة، مردفة: "سوف يشاهد الجمهور دراما تدعم المرأة بشكل كبير ومختلف عما عُرض من قبل".

وأفادت النجمة المصرية بأنها قدمت في السينما 101 عملاً، وفي الدراما ما يصل إلى 45 عملا، وأن عودتها إلى الدراما من جديد بعد غياب لأكثر من أربع سنوات جاءت من منطلق أن "قصة المسلسل هي التي جذبتها (..) والحدوتة نفسها والعمل مع المخرج حسام علي يضيف شيئاً جديداً لها".

وتابعت: "شاهدتُ أعمالاً كثيرة له (للمخرج) ونالت إعجابي، وكذلك الأبطال المشاركين في العمل أيضاً.. كما أن شركة الإنتاج ممثلة في المنتجة مها سليم، توفر سبل النجاح".

وقالت شاهين: "عجبتني القصة، خاصة أن المؤلفة هي شهيرة سلام، وباعتبار أنها امرأة فإنها تحس بالمرأة ومشاكلها التي تتعرض لها.. وبالتالي كل عناصر العمل جيدة وتشجع على المشاركة".

وتحدثت النجمة المصرية في معرض تصريحاتها لموقع "دوت الخليج" من القاهرة، عن تأثير السينما والدراما في دعم المرأة المصرية وكذا تأثيرها الفاعل في المجتمع المصري بشكل عام، قائلة: هناك أعمال تقدم رسالة واضحة للمجتمع، وأعمال أخرى غرضها التسلية والترفيه بشكل مباشر، وقضاء وقت ممتع، أما تلك الأولى فتتناول بشكل مباشر ومؤثر تفاصيل هامة في حياة المجتمع، وتقدم رسالة مهمة تؤثر في المجتمع بكل فئاته وتتناول مشاكلهم وتبرز دورهم، وجميعها أعمال تفيد الناس.

وفي سياق آخر، وحول أعمالها القادمة، قالت شاهين إنها لم تنته من تصوير مسلسلها الحالي، وقد عُرِضَت عليها عدة سيناريوهات مختلفة، ولم تبد رأيها بالقبول أو الرفض حتى الآن.

وعن تصوير مسلسلها الجديد في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تضع "الماسك" على وجهها قبل التصوير وتلتزم بالإجراءات، كما أن فريق العمل بأكمله يتخذ الإجراءات الوقائية بشكل كامل للحد من انتشار الفيروس، علاوة على أنه يتم باستمرار تطهير المعدات.

وإلى ذلك وجهت النجمة المصرية رسالة إلى محبيها، قائلة إنها تتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور، وأن تقدم أعمالاً لها قيمة، مردفة: "سعيدة جداً برد فعل الجمهور على آخر عمل لي، وهو حظر تجول.. الذي شاهد العمل امتدحه بشكل كبير، وحتى النقاد أشادوا بي.

وفيلم حظر تجول (إنتاج 2020)، من إخراج وتأليف أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل ومحمود الليثي وعارفة عبد الرسول.

وتابعت: "أشكر الجمهور على دعمهم لي على السوشيال ميديا (..) هناك أشخاص آخرون يتابعون تلك الردود ويحكون لي ما يُكتب عني، والآراء المختلفة".

بينما بخصوص تعرضها لانتقادات من البعض عبر مواقع التواصل، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تتجاهل تلك التعليقات التي تسيء لها، وترفض الرد؛ حتى لا تعطي قيمة لذلك الأمر.

وتعتبر أن من يكتب ذلك يحاول أن تكون له أهمية ويثير الجدل بين المتابعين ويصبح تريند على حسابها.