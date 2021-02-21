الرئيس الجزائرى يوقع مرسوم حل المجلس الشعبى الوطنى

وكان تبون قال يوم الخميس إنه قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".
كما أعلن فى أول خطاب له بعد عودته من العلاج فى ألمانيا عن "إجراء تعديل حكومى خلال يومين يشمل وزارات فشلت فى التعامل مع مشاكل المواطن".
ورحبت قوى سياسية جزائرية بقرار الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين.
ووصف حزب "جيل جديد" الخطوة بالمهمة نحو تعزيز الثقة، فيما اعتبرت تشكيلات سياسية أن قرارات الرئيس الأخيرة "غير كافية".
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