مستشار الأمن الأمريكى : بايدن حريص لعدم حصول إيران على سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح سوليفان، أن الكرة الآن فى ملعب إيران، مشيرا إلى أنها لم ترد حتى الآن على دعوات الحوار.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن إيران هى المعزولة دبلوماسيا وليس أمريكا، موضحا "حريصون على الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين فى إيران".