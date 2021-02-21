جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح سوليفان، أن الكرة الآن فى ملعب إيران، مشيرا إلى أنها لم ترد حتى الآن على دعوات الحوار.
وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن إيران هى المعزولة دبلوماسيا وليس أمريكا، موضحا "حريصون على الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين فى إيران".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الأمن الأمريكى : بايدن حريص لعدم حصول إيران على سلاح نووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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