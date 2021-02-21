فاوتشى : قد نضطر إلى ارتداء الكمامات حتى فى 2022

جدة - نرمين السيد - اعتبر مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أنتونى فاوتشى، أن سكان الولايات المتحدة قد يضطرون إلى ارتداء الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا حتى فى 2022.





وقال فاوتشى، فى مقابلة مع قناة "CNN"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا سيكون على الأمريكيين ارتداء الكمامات حتى فى 2022: "أعتقد أن هذا أمر محتمل".

وأشار فاوتشى إلى أن الأوضاع فى الولايات المتحدة ستعود أواخر 2021 إلى حالة طبيعية نسبيا علما بالتطورات التى مرت بها البلاد عام 2020، مبينا أنها ستكون أفضل بكثير من تلك التى تعيشها الولايات المتحدة فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن عوامل مثل تلقيح معظم سكان البلاد للوقاية من الفيروس، والانخفاض الكبير لمستوى الإصابات فى المجتمع، ستؤدى إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية العامة بما فى ذلك الإلزام بارتداء الكمامات.

وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة فى العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19" بأكثر من 28 مليون حالة، كما تتقدم على باقى الدول بفارق كبير من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بحوالى 500 ألف متوف.