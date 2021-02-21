الداخلية الليبية : نجاة باشاغا من محاولة اغتيال وقتل أحد المهاجمين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية الليبية، بحكومة الوفاق، مساء اليوم الأحد، إن وزير الداخلية الليبى فتحى باشاغا نجا من محاولة اغتيال اليوم فى هجوم مسلح على موكبه، موضحة أنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال شخصين آخرين.





وأوضحت الداخلية الليبية، فى بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه عند الساعة 3 بعد الظهر تعرض وزير الداخلية فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة مصفحة بالرماية المباشرة على موكب الوزير باستعمال أسلحة رشاشة. وأشارات الوزارة، إلى أن العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الوزير تعاملت مع المهاجمين والاشتباك معهم، مما أدى لمقتل أحد المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، وإصابة أحد حراس الوزير. وأكدت الوزارة، سلامة فتحى باشاغا وعدم تعرضه لأى أذى شخصى، مشددة على ملاحقة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب والامتثال التام للشرعية.

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