حدث نادر .. اتفاق بين صقور إيران وإسرائيل على إفشال عودة أمريكا للاتفاق النووي

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا جاء فيه أن "الصقور" في إيران وإسرائيل لديهم توافق بشأن ضرورة عدم نجاح محاولة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وقال كاتب الجارديان سيمون تيسدال إن الأعداء اللدودين، إيران وإسرائيل، لديهم الكثير من الأشياء المشتركة، فكلاهما قوة إقليمية تتجاوز مصالحها حدودها. وكلاهما مدين بالفضل بطرق مختلفة لتغيير سياسة الولايات المتحدة. كلاهما لديه برامج نووية سرية، وكلاهما يتجه نحو انتخابات وطنية، الشهر المقبل في إسرائيل، وإيران في يونيو، والتي يمكن أن تقرر ما إذا كان العداء البارد سيتحول إلى حرب ضارية.

استمرت المواجهة حول المحاولات الإيرانية المزعومة، والتي يتم رفضها دائمًا، للحصول على قدرة لصنع قنبلة ذرية لفترة طويلة لدرجة أن مخاطرها غالبًا ما يتم التقليل من شأنها. لكن الأيام القادمة ستكون حاسمة. حددت إيران يوم 21 فبراير كموعد نهائي لتخفيف العقوبات الأمريكية أحادية الجانب. إذا تم تجاهلها، فإن طهران تهدد بحظر عمليات التفتيش المفاجئة للأمم المتحدة على منشآتها النووية وزيادة تكثيف الأنشطة النووية المحظورة.

قد يكون هذا بمثابة ناقوس الموت للاتفاق النووي لعام 2015 الذي تفاوض عليه باراك أوباما والدول الأوروبية، والذي انهار ببطء منذ أن تراجع دونالد ترامب عنه في عام 2018. يقول جو بايدن إنه يريد إنقاذ الصفقة. عرض حسن روحاني ، الرئيس الإيراني، التفاوض. لكن كل جانب محاصر بعقود من العداء، ويصر على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الأولى.

تسببت الأزمة المتصاعدة في موجة من النشاط الدبلوماسي في الأيام الأخيرة، شملت ألمانيا وقطر اللتين تعملاء كوسيطين. بشكل حاسم، قبلت الولايات المتحدة دعوة الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى محادثات مع إيران بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق. وفي ردها يوم الجمعة، تمسكت وزارة الخارجية الإيرانية بموقفها السابق القاضي بضرورة رفع جميع العقوبات قبل بدء المحادثات.

لن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة. لكنه تذكير بالواقع المقلق - والمنذر - المتمثل في أن الأفراد والفصائل القوية على كلا الجانبين يبذلون كل ما في وسعهم لضمان انهيار اتفاق عام 2015 بشكل نهائي. في إيران، يعارض المرشحون المتشددون وأعضاء البرلمان، الذين يركزون على الانتخابات الرئاسية في يونيو، أي نوع من التقارب مع أمريكا.

ومن بينهم المرشح الرئاسي البارز حسين دهقان. ويقال إنه يحظى بدعم المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أقسم ألا يتحدث إلى أمريكا أبدًا.

دهقان يتهم بايدن بسوء النية. وقال لصحيفة الجارديان:"ما زلنا نرى نفس السياسات ... كما فعلنا من فريق ترامب: عدم رفع العقوبات القمعية ضد الشعب الإيراني".

تعكس هذه الشكوك عدم ثقة حقيقي وخوفًا من طعنة أخرى على غرار ترامب في الظهر. لكنه أيضا نتيجة الحساب، كما رأى المحلل سعيد جعفري.

وكتب "فوز بايدن [على ترامب] كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للمتشددين الساعين لتقويض جهود روحاني الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي". قد يحاولون إفشال أي محادثات.

وأضاف:"كانوا يأملون أن تساعدهم إعادة انتخاب ترامب في طرد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين في يونيو . والآن يتخذ المتشددون كل الإجراءات لتمهيد الطريق لمرشح متطرف للوصول إلى السلطة ... إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لمنع إحياء صفقة نووية ".

على الجانب الآخر، هناك معارضة قوية للاتفاق واضحة في إسرائيل، حيث يقاتل رئيس وزراء الاحتلال اليميني المتشدد وحليف ترامب المقرب، بنيامين نتنياهو ، من أجل حياته السياسية. شجع نتنياهو ترامب على التخلي عن الاتفاق، حتى مع قيام إسرائيل بتوسيع منشآتها النووية. ويحذر بشدة من إحيائها في الوقت الذي يدافع فيه عن أحزاب يهودية متعصبة في الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين.

موقف نتنياهو ليس مثيرا للجدل في اسرائيل حيث ينظر الى ايران على انها تهديد وجودي. الجدل الفعلي مع بايدن والديمقراطيين في واشنطن.

ففي واشنطن، لم يغفروا لنتنياهو تقويض جهود أوباما "لصنع السلام". لم يكن من قبيل المصادفة أن انتظر بايدن قرابة شهر بعد توليه الرئاسة قبل الاتصال بنتنياهو الأسبوع الماضي. يقال إن البيت الأبيض يأمل في السر أن يخسر نتنياهو.

لكن من ناحية أخرى، يقول الكاتب إن لصقور تل أبيب الرافضين لعدة بايدن للاتفاق النووي الكثير من المؤيدين في واشنطن. يحث "المحافظ الجديد" إليوت أبرامز على "سياسة الردع" المتشددة لإخضاع إيران ، بدعم من القوة المسلحة. أثار عرض بايدن الحديث اتهامات بـ "التهدئة".

كانت هناك معارضة شرسة في بعض الأوساط بشأن تعيين بايدن روبرت مالي، وهو من أشد المدافعين عن الدبلوماسية على القوة، كمبعوث لإيران. يتزايد القلق أيضًا من بعض سياسات بايدن في المنطقة والتي قد تقدم هدايا خطيرة أخرى لإيران.