سوريا.. تحضيرات لفتح ممر لخروج المدنيين في ريف إدلب الشرقي

أنهت سلطات محافظة إدلب السورية، بالتنسيق مع وحدات الجيش والهلال الأحمر العربي السوري تحضيراتها لفتح ممر بريف إدلب الشرقي صباح غد الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الهدف من فتح ممر ترنبة في منطقة سراقب هو "استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب".

وقال محافظ إدلب، محمد نتوف، لـ "سانا" إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر العربي السوري فرقا ستكون مهمتها تقديم المساعدة للراغبين بالعودة.

وأوضح أن الأمانة العامة لمحافظة إدلب جهزت مركزا للإقامة المؤقتة للعائلات والأشخاص الراغبين بالعودة في حي السبيل بمدينة حماة وسوف يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم في القرى المحررة من الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن محمد وتي، رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب وحماة، قوله إن 3 فرق تابعة للمنظمة تم تجهيزها لتقييم وضع الأسر العائدة عند الممر وتلبية احتياجاتها الإنسانية، إضافة إلى تأمين وصولها إلى مركز الإقامة المؤقتة بمدينة حماة.

وذكرت "سانا" أن وحدات الجيش السوري، بالتعاون مع محافظة إدلب فتحت الممر في العام الفائت لاستقبال الطلاب الراغبين بالخروج لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، "لكن التنظيمات الإرهابية منعت الطلاب من الخروج".